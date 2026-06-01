INEGI ubica a Coahuila como primer lugar nacional en formalidad laboral

Coahuila primer lugar nacional en formalidad laboral

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que Coahuila ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral, con un 65.8% de su población trabajadora ocupada en empleos formales.

Estos datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que la entidad mantiene el liderazgo histórico en este rubro que se traduce en acceso a instituciones de salud para los trabajadores y sus familias, entre otras prestaciones de ley.

El estado también se colocó en el primer lugar nacional con prestaciones laborales con un 86.7% de la población ocupada que recibe beneficios, lo que refleja condiciones laborales más sólidas en comparación con otras entidades.

En cuanto al acceso a instituciones de salud, el estado se ubicó en la segunda posición nacional con un 76.4% de trabajadores.

Los resultados de la ENOE muestran la fortaleza del mercado laboral de Coahuila y su capacidad para sostener niveles altos de formalidad en un entorno económico nacional e internacional complejo.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en abril de 2026 se registraron 12,457 nuevos puestos de trabajo en la entidad, lo que también refuerza la tendencia positiva en la generación de nuevos empleos.

De este modo Coahuila se consolida como un referente nacional en materia de formalidad y condiciones laborales, aportando seguridad y estabilidad a sus habitantes.