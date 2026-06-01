Las hidalguenses y los hidalguenses estamos con usted”, reitera Menchaca a Sheinbaum

Julio Menchaca Salazar

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, en compañía de más de 15 mil hidalguenses, enfatizó en el respaldo que el estado mantiene hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien el día de ayer, a dos años de su triunfo electoral, rindió cuentas al pueblo en el monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, desde el corazón de Hidalgo, desde la Plaza Juárez en Pachuca, miles de hidalguenses le reiteran su respaldo, su apoyo y su agradecimiento. En los momentos más difíciles, querida presidenta, usted ha estado con nosotros, por eso y por mucho más, los hidalguenses, las hidalguenses estamos con usted”, afirmó Julio Menchaca durante su intervención .

Como parte de su mensaje, el mandatario estatal también reconoció el trabajo que Sheinbaum ha realizado a lo largo de estos casi dos años en los que se ha desempeñado como presidenta, defendiendo con dignidad la soberanía y los intereses superiores del país.

“Son momentos difíciles de la patria, pero tenemos líder, tenemos una mujer que nos representa y siempre estará acompañada por nosotros”, añadió Salazar al prever que van a haber aún más resultados durante la gestión de la mandataria nacional, entre los que se encuentran proyectos de gran impacto como lo son el tren de pasajeros AIFA-Pachuca, los Polos del Desarrollo para el Bienestar e igualmente la tecnificación del campo hidalguense.