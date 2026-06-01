Continúan fallas del servicio eléctrico en Hidalgo

CFE

Las fallas eléctricas generadas el 30 de mayo, generando apagones en diversas colonias de Huejutla, Hidalgo, continúan.

Reportes de vecinos han señalado fallas constantes, y un escaso interés en los reportes emitidos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Donde el tiempo de espera para reportar el problema es prologado y sin soluciones concretas.

Por otro lado, CFE ha informado que el aumento de temperaturas junto con las intensas lluvias de la localidad han generado que se refuerce la instalación, a través de la poda de árboles debido a que representaban un riesgo en la infraestructura eléctrica, y con ello evitar cortos circuitos, o daños durante fenómenos meteorológicos.

Ante las fallas, vecinos se han pronunciado al respecto exigiendo que se implementen mejoras en el servicio que permitan a la localidad evitar futuras afectaciones como las que le día de hoy viven.

La población junto con las autoridades municipales y la CFE esperan que la problemática se pueda resolver en el menor tiempo posible, para que los ciudadanos puedan contar con el servicio de luz sin interrupción a fin de poder reanudar sus actividades de manera cotidiana y que las futuras mejoras beneficien a la comunidad.