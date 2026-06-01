El bordado de Hidalgo llega al escenario deportivo más importante del mundo con el concurso “Impulso Indígena”

Gobierno de Hidalgo abrió la convocatoria del programa "Impulso Indígena"

Los saberes ancestrales de los pueblos originarios de Hidalgo tienen hoy una oportunidad histórica: llegar al evento deportivo que este año pondrá a México ante el mundo. Desde el 18 de mayo, el Gobierno de Hidalgo abrió la convocatoria del programa “Impulso Indígena”, una iniciativa que proyecta el talento artesanal y textil indígena hidalguense mediante un concurso de diseño con sentido de representación deportiva y alcance internacional.

El programa es impulsado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI) y la Unidad de Planeación y Prospectiva encabezada por Miguel Ángel Tello Vargas, en coordinación con la Federación Mexicana de Fútbol como aliado estratégico para la proyección mundial del diseño ganador.

La convocatoria va dirigida a artesanas y artesanos que se reconozcan como indígenas o integrantes de localidades y pueblos originarios de Hidalgo, pertenecientes a municipios contemplados en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del estado, en Zonas de Atención Prioritaria o con rezago social. El objetivo es generar un mecanismo de participación que permita visibilizar la creatividad, la identidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas a través del diseño textil con sentido de representación deportiva.

Las personas participantes deberán diseñar y confeccionar una playera de futbol que represente a los pueblos indígenas de Hidalgo, incorporando elementos culturales, simbólicos y técnicas tradicionales como bordado, telar, chaquira o estampado artesanal, procurando fortalecer la identidad colectiva y el sentido de pertenencia de sus comunidades.

La recepción de propuestas está abierta del 18 de mayo al 6 de junio de 2026, con entrega presencial en las oficinas de la CEDSPI. Los resultados y la premiación oficial se realizan el 15 de junio. El primer lugar recibe 120 mil pesos y la exhibición de su diseño en el marco del evento deportivo que este año pondrá a México ante el mundo, el segundo lugar obtiene 50 mil pesos y el tercero 20 mil pesos.

Este programa busca dignificar el trabajo artesanal indígena y abrir espacios de reconocimiento global para las comunidades originarias de Hidalgo, convirtiendo cada pieza en un testimonio vivo del patrimonio cultural inmaterial de sus pueblos.

Las propuestas se entregan de manera presencial en José María Pino Suárez 301, Col. Real de Minas, Pachuca de Soto, C.P. 42090. Las bases completas y formatos de inscripción están disponibles en el sitio web del gobierno de Hidalgo y en su página oficial de Facebook.