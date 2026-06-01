Guardia Estatal de Género refuerza acciones de prevención en Tamaulipas

Con el objetivo de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y prevenir diferentes manifestaciones de violencia, personal de la Guardia Estatal de Género aseguró que mantiene la implementación de los operativos Colonia Segura y Ruta Segura en distintos puntos de Ciudad Mante.

Por ello, elementos de la corporación realizan labores de contacto directo con la población en la Central de Autobuses de la línea Transpais, ubicada en la zona centro de Ciudad Mante, donde brindan información sobre los servicios que ofrece la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV).

Durante las jornadas, el personal policial detalló que se han encargado de la difusión entre usuarios y transeúntes los números de emergencia 911 y 089, este último destinado a la realización de denuncias anónimas, con el propósito de fomentar la cultura de la denuncia y facilitar el acceso a mecanismos de apoyo y atención.

Además de las actividades informativas, los elementos de la Guardia Estatal de Género precisaron que efectúan recorridos de seguridad y vigilancia en las inmediaciones de la terminal de autobuses y otros espacios públicos, como parte del operativo Colonia Segura.

Las autoridades estatales manifestaron que estas acciones buscan fortalecer la prevención del delito, generar entornos más seguros para la población y mantener la presencia cercana con la ciudadanía mediante estrategias de proximidad social.

La Crónica de Hoy 2026