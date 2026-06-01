Agilizan labores de cultivo mediante drones en Tepeji del Río, Hidalgo

Labores de cultivo mediante drones

El uso de drones agrícolas continúa ampliándose en zonas de cultivo de Tepeji del Río, Hidalgo, esto como parte de una estrategia orientada a modernizar las actividades del campo y mejorar la eficiencia en las labores de producción.

Estas herramientas fueron recientemente ocupadas en el polígono Puerta Blanca de la comunidad de Tlaxinacalpan para la aplicación de herbicidas preemergentes.

La incorporación de drones permite atender en menor tiempo y con mayor precisión las superficies agrícolas, reduciendo la necesidad de intervenciones manuales y favoreciendo una mejor administración de recursos durante el desarrollo de los cultivos.

De acuerdo con personal especializado en desarrollo agropecuario, el empleo de esta teconología facilita el control de malezas desde etapas tempranas del ciclo agrícola, además de contribuir a disminuir impactos sobre la fauna presente en las áreas de trabajo mediante aplicaciones más focalizadas.

La estrategia forma parte de las acciones implementadas para fortalecer la productividad del campo local mediante herramientas tecnológicas que permitan a los productores mejorar sus procesos y enfrentar con mayores capacidades los retos asociados a la actividad agrícola.

Autoridades municipales indicaron que la modernización de las prácticas de cultivo busca impulsar un sector agropecuario más competitivo y eficiente, al mismo tiempo que promueven metodos de producción con un enfoque de mayor sustentabilidad.