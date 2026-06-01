“Sinaloa: La Fiesta del Mundial”, proyecto de promoción turística durante el Mundial 2026

“Sinaloa: La Fiesta del Mundial”

Este lunes se dio a conocer el programa “Sinaloa: La Fiesta del Mundial” con el cual el estado de Sinaloa busca atraer turistas para que conozcan la gran riqueza cultural y gastronómica de la entidad, como sus Pueblos Mágicos y demás atractivos turísticos, durante la celebración del Mundial de Futbol 2026.

“Buscamos que esta fiesta mundialista llegue a todo Sinaloa, y que al mismo tiempo sirva para promover nuestra cultura, nuestra historia y gastronomía y todos los atractivos que nos distinguen”, dijo la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

Destacó que se aprovechará este evento para fortalecer la economía, generando empleos que darán bienestar de miles de familias en distintas regiones del estado.

“Queremos que México triunfe en la cancha y aprovecharlo para que Sinaloa gane presencia como un destino de clase mundial, mostrando todo lo que podemos ofrecer”, destaco.

Por su parte, la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna explico en qué consiste el proyecto “Sinaloa: La Fiesta del Mundial”.

Declaró que se trata de una estrategia que busca fortalecer a la actividad en beneficio no solo de la imagen del estado, sino de la economía de las empresas turísticas y de las y los sinaloenses que dependen del turismo.

Destacó que Sinaloa cuenta con gran conectividad área y terrestre que permitiría a visitantes extranjeros visitar rápidamente al estado desde las ciudades sede.

“Vamos a trabajar en cinco ejes estratégicos, como Experiencia mundialista, Promoción Turística, Gastronomía Sinaloense, Turismo de experiencia y Cultura e identidad, para abarcar todas las áreas de turismo y promocionar completamente a Sinaloa”, indicó.

En conjunto con los ayuntamientos de Pueblos Mágicos y otras dependencias de la entidad, se han preparado actividades deportivas, recreativas y culturales para disfrute de las y los sinaloenses durante el Mundial de Futbol.

Se construirán 36 canchas deportivas en los Pueblos Mágicos, y se transmitirán públicamente los partidos de México contra Sudáfrica, el 11 de junio, y el 18 de junio, contra Corea, en El Fuerte.