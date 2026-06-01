Renuevan Sistema de Transporte Metropolitano en Hidalgo

Nuevo Sistema de Transporte Metropolitano en Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó la renovación del Sistema de Transporte Metropolitano con una nueva flota de 140 unidades, debido a una inversión, la cual calificó como histórica con una cantidad de 730 millones de pesos.

“En los últimos meses, el equipo de trabajo de la Oficialía Mayor, de la Secretaría de Movilidad, de toda la estructura de gobierno, estuvo trabajando para aterrizar las preocupaciones de los usuarios y tener un sistema digno, un sistema decoroso, a un costo que, hay que resaltar, no excede lo que se venía cobrando, los 10 pesos”, expresó Menchaca Salazar.

El mandatario estatal añadió que la reestructuración del Sistema de Transporte Metropolitano, antes conocido como Tuzobús, también incluye la rehabilitación de las 34 estacione del sistema, a través de una inversión de 195 millones de pesos; así como una mejora en las condiciones laborales para el personal.

La secretaria de Movilidad y Transporte, Lyzbeth Robles Gutiérrez, precisó que la transformación del Sistema de Transporte Metropolitano es la respuesta a una exigencia de la población, misma que hará uso de las nuevas unidades que cuentan con capacidad de 80, 50 y 15 pasajeros. Adelantó que, en un mes, el Sistema Transporte Estatal tomará el control del Sistema de Transporte Metropolitano e intensificarán las capacitaciones para las y los conductores.

El oficial mayor del gobierno estatal, argumentó que tras 11 años de operación del Tuzobús, concretaron la reestructuración, debido al uso correcto de los recursos públicos, con una gestión de 130.5 millones de pesos a través del modelo de arrendamiento, frente a la compra y mantenimiento de los autobuses.

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