Llama Ulises Mejía a fortalecer pequeños negocios

El diputado federal Ulises Mejía Haro habló sobre la necesidad de impulsar y fortalecer al pequeño comercio en ciudades como la capital zacatecana. En su propuesta, indicó, se incluye una idea innovadora para potencializar programas de apoyo directo ya existentes.

Específicamente, Mejía indicó que la consolidación y reorientación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, puede pasar por la vinculación a ese tipo de negocios.

El legislador zacatecano explicó que, si bien el programa actualmente también puede operar en instituciones públicas, su propuesta plantea que la línea de incorporación tenga un enfoque preponderante hacia pequeños comercios, talleres, negocios familiares y MIPyMES, con la finalidad de fortalecer la economía local, incentivar la formalidad y generar más oportunidades de empleo y capacitación productiva.

Ulises Mejía añadió que el 60 por ciento de las MIPyMES en México operan en la informalidad y señaló que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro representa una herramienta estratégica para apoyar a los pequeños negocios, ya que el Gobierno de México absorbe el apoyo económico mensual del joven aprendiz.

“Esta acción permite generar un alivio financiero para miles de pequeños comercios y negocios familiares que requieren apoyo para crecer, contratar personal y fortalecer su operación diaria. Muchas veces un pequeño negocio no puede expandirse porque no tiene capacidad para incrementar su nómina”, expresó.

El diputado federal explicó que la propuesta busca que más jóvenes se integren a espacios productivos reales donde puedan desarrollar habilidades laborales, administrativas, comerciales y técnicas, al tiempo que adquieren experiencia práctica que posteriormente les permita incorporarse al mercado laboral o incluso emprender sus propios negocios.

“Queremos que el joven aprenda trabajando, pero también que pueda construir un proyecto de vida. Y al mismo tiempo queremos fortalecer a quienes generan economía desde abajo, desde la tienda de barrio, el taller, el pequeño restaurante, la estética, la papelería o el negocio familiar”, añadió.

Finalmente, Ulises Mejía Haro destacó que esta iniciativa busca complementar la política social y económica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortaleciendo el mercado interno, la formalización de negocios y la generación de oportunidades para las juventudes mexicanas.