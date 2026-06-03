24 horas después de la desaparición de periodista; refuerzan operativos en el sur de Veracruz

Policías Veracruz Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen acciones coordinadas en varios municipios de la región

Corporaciones federales, estatales y municipales mantienen un operativo de búsqueda y vigilancia en el sur de Veracruz luego de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, reportada en Nanchital. Las acciones se desarrollan en distintos puntos de la región con la participación de fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales.

Los ayuntamientos de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste informaron a la población sobre la presencia de personal operativo en diversas zonas, como parte de las diligencias que se realizan para localizar a la comunicadora y fortalecer las tareas de seguridad pública.

De acuerdo con los avisos oficiales, en el despliegue participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal y otras corporaciones que trabajan de manera coordinada en la región sur del estado.

Las acciones comenzaron después de que se reportara la privación de la libertad de Roxana Guzmán, identificada como propietaria del portal *Pulso Informativo del Sureste*. Desde entonces, autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen recorridos y labores de investigación para tratar de ubicarla.

A más de 24 horas de los hechos, no se han dado a conocer avances públicos sobre su paradero ni se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado aseguró que la investigación continúa de manera permanente.

La titular de la dependencia, Lisbeth Aurelia Jiménez, señaló que la carpeta de investigación se integra bajo los protocolos aplicables para personas periodistas y mujeres víctimas de violencia.

Mientras continúan las labores en campo, organizaciones defensoras de la libertad de expresión solicitaron que las investigaciones contemplen la posible relación del caso con la actividad periodística de la comunicadora.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para permitir el desarrollo de los operativos, colaborar con la información que pueda ser útil para las investigaciones y evitar la difusión de rumores o datos no confirmados que puedan entorpecer las acciones de búsqueda.