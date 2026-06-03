Programa DECIDE reúne más de 4 mil propuestas estudiantiles para prevenir adicciones en Sinaloa

Más de 4 mil estudiantes de primaria y secundaria participaron en la elaboración de propuestas para prevenir las adicciones como parte del programa “DECIDE: Yo sí digo no”, una estrategia impulsada por el Gobierno de Sinaloa que busca fortalecer la salud mental y promover entornos escolares más seguros para niñas, niños y adolescentes.

El programa, coordinado por el Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), ha logrado convertirse en una herramienta importante para escuchar las inquietudes de los estudiantes y conocer sus ideas sobre cómo enfrentar el problema de las adicciones desde sus propias comunidades escolares.

Las propuestas fueron elaboradas por alumnos que participaron en talleres y actividades preventivas desarrolladas en distintos planteles educativos de la entidad. Entre las principales sugerencias destacaron una mayor vigilancia en las escuelas, más actividades deportivas y culturales, campañas informativas permanentes y una mayor participación de madres y padres de familia en la prevención del consumo de sustancias.

De acuerdo con las autoridades estatales, el objetivo de DECIDE no se limita a informar sobre los riesgos del consumo de drogas y alcohol, sino que también busca desarrollar habilidades socioemocionales que permitan a los estudiantes tomar decisiones responsables y rechazar conductas que puedan afectar su bienestar. El programa trabaja además en la detección y canalización de casos de riesgo entre la población estudiantil.

Las actividades se realizan principalmente en escuelas ubicadas en zonas con altos índices de violencia o factores de riesgo social. Desde su implementación, el modelo ha beneficiado a más de 31 mil estudiantes en 235 planteles educativos de Sinaloa, consolidándose como una de las principales estrategias preventivas impulsadas por el gobierno estatal.

Autoridades educativas y de seguridad señalaron que escuchar directamente a las y los estudiantes permite conocer de mejor manera las problemáticas que enfrentan en su entorno cotidiano. Además, las propuestas presentadas servirán como base para fortalecer futuras acciones enfocadas en la prevención de adicciones y la construcción de ambientes escolares más saludables.

Uno de los hallazgos más relevantes del programa ha sido la necesidad expresada por muchos alumnos de contar con mayor apoyo psicológico y espacios donde puedan ser escuchados. Durante los talleres, estudiantes han manifestado preocupaciones relacionadas con problemas familiares, violencia y salud emocional, temas que también influyen en los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias.

El programa DECIDE se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa y la asociación civil Sociedad Educadora. Desde 2023, sus acciones se encuentran alineadas con la estrategia nacional de prevención de adicciones impulsada por el Gobierno de México.

Con la participación de más de 4 mil estudiantes en la generación de propuestas, el Gobierno de Sinaloa busca reforzar una política de prevención que coloca a las y los jóvenes como protagonistas en la construcción de soluciones. La iniciativa pretende no solo reducir los riesgos asociados al consumo de drogas, sino también fortalecer la salud mental, la convivencia escolar y la cultura de paz entre las nuevas generaciones.