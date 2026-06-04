Guardia Nacional reporta el cierre total de accesos al aeropuerto de Oaxaca

Cierre total del Aeropuerto de Oaxaca Guardia nacional

Como parte de las movilizaciones que mantiene la Sección 22 del SNTE-CNTE en Oaxaca, la Guardia Nacional reportó el cierre total de los accesos al Aeropuerto Internacional del estado.

Los reportes que han estado llegando describen que los bloqueos impiden el paso por las rutas con las que se ingresa a la terminal aérea. La situación no sólo afecta la movilidad de los usuarios, si no que también impide que los trabajadores y las personas que buscan llegar o salir del aeropuerto lo puedan hacer.

A lo largo de las últimas horas, integrantes del magisterio han reforzado sus acciones de protesta en distintos puntos estratégicos con el objetivo de darle seguimiento a la jornada de movilizaciones acordada dentro del paro indefinido que mantienen en Oaxaca e igualmente en la Ciudad de México. Ante esto, la Policía Vial Estatal informó acerca de la presencia de manifestantes en la entrada al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, en los accesos a la planta de Pemex y también en la plaza de cobro de San Pablo Huitzo.

Entre las demandas que planeta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la mejora del sistema de pensiones y otros planteamientos laborales.

La autoridades federales y estatales mantienen el monitoreo de la situación en los distintos puntos de protesta, mientras que las afecciones continúan en la zona metropolitana y en las principales vías de comunicación del estado.

Con información de Agencia Quadratín