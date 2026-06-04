Tras salida de “Andy” López Beltrán, Morena enfrenta desgaste en Coahuila

"Andy" López Beltran

La operación territorial de Morena en Coahuila enfrenta desgaste interno aún cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina. La baja respuesta de la ciudadanía provoca una falta de colaboración entre sus operadores

La estrategia inicial buscaba disputar las 25 diputaciones locales del estado, sin embargo fuentes internas aseguran que tras la salida de López Beltrán los ánimos decayeron.

Además enfrentan una desestabilidad económica, pues tras la salida del hijo del ex presidente, los legisladores que apoyaban con recursos han considerado innecesario permanecer dentro de una estrategia costosa y con altos riesgos que además se elabora en un territorio dominado por el PRI.

La estrategia de Morena en el estado consistía en el envío de legisladores federales, operadores y brigadistas a reforzar el voto casa por casa, promoviendo a los candidatos locales rumbo a la jornada electoral del 7 de junio.

Apegados a esta estrategia y por lealtad al ex mandatario Andrés Manuel López Obrador, los legisladores habrían aceptado otorgar su respaldo, sin embargo con la salida de López Beltran, la estrategia se vino abajo y los mismos legisladores la consideran un caso perdido.

Para Morena, estas elecciones representaban una oportunidad de abarcar más territorio en el norte del país. Sin embargo parece ser que su partido oponente seguirá conservando uno de sus principales territorios de poder.