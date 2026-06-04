Yeraldine Bonilla encabeza el banderazo de la rodada en Sinaloa por el Día Mundial de la Bicicleta

Día Mundial de la Bicicleta

Por motivo del Día Mundial de la Bicicleta, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable coordinó en Sinaloa la rodada estatal l y fue la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde quien se encargó de dar el banderazo oficial en Culiacán.

Desde el 3 de junio del 2018, todos los años se celebra, en dicha fecha, el Día Mundial de la Bicicleta como parte de una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas.

Como parte de su celebración e Sinaloa, la mandataria estatal marcó, en el Parque Acuático de la capital sinaloense y en compañía del titular de SEBIDES, Omar Alejandro López Campos, la salida de aproximadamente tres mil 500 ciclistas que se sumaron a esta fiesta deportiva, y simbólicamente para unos 8 mil en todo el estado al contar todas las rodadas que se llevaron a cabo en el resto de los municipios de manera simultánea.

En su mensaje previo a la salida, la gobernadora le agradeció por su participación a las y los sinaloenses a quienes además felicitó por practicar este deporte que une a las familias en sana convivencia.

“Hoy que es el Día Mundial de la Bicicleta es importante incentivar este tipo de eventos desde el Gobierno del Estado, porque son eventos familiares, que además invitan a vivir una vida saludable”, dijo la mandataria estatal.

Entre los participantes se encontraban diversos grupos de clubes de bikers del municipio, familiares, amigos, parejas, estudiantes, niños, niñas jóvenes y adultos, quienes se reunieron para disfrutar una tarde-noche de convivencia, activación física y diversión, en todo el estado.

Cuando el evento llegó a su fin, tuvo lugar una rifa de bicicletas para las personas que formaron parte de la rodada de 20 kilómetros; dos de estas bicicletas fueron donadas personalmente por la gobernadora Yeraldine.