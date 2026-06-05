El Director de Fonatur se compromete a garantizar el ecoturismo en Mahahual

Sebastián Ramírez Mendoza

Por medio de un enlace con la conferencia de prensa matutina que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Quintana Roo, el Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, enfatizó en que su compromiso con Mahahual es una garantía de que el ecoturismo sea el método que rija.

“Presidenta, brevísimo. Aquí estamos, siguiendo su instrucción, sepa que –como usted nos lo ha instruido– en Mahahual vamos a trabajar en un instrumento para que garanticemos que en esa zona se limite al gran turismo y sólo se garantice el ecoturismo.“, comentó durante su participación Ramírez Mendoza.

Además, Sebastián añadió que, bajo el liderazgo de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena Ibarra, ya se ha comenzado ha trabajar para que lo establecido sea posible.

Dicha declaración, llega después de la reciente cancelación del megaproyecto Perfect Day México en el que la empresa que se especializa en cruceros tenía planeada la construcción de un parque acuático en Mahahual.