Grupo La Moderna apuesta por Guanajuato con nueva planta de galletas en Irapuato

Nueva planta de galletas en Irapuato

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, formó parte de la colocación de la primera piedra de la Nueva Fábrica de Galletas de Grupo La Moderna. Se trata de un proyecto que tendrá una inversión de 40 millones de dólares y que va a generar 300 empleos directos para las y los habitantes del estado.

En el evento, García Muñoz, enfatizó en que la inversión es el reflejo de la confianza que las empresas mexicanas depositan en Guanajuato; una confianza que se traduce en desarrollo, empleo y oportunidades para las familias.

“Cuando las empresas confían en nuestro Estado, hay esperanza, hay optimismo, hay empleo y hay desarrollo. Quiero agradecer la confianza que han depositado en Guanajuato dos de las empresas más queridas e importantes de México. Quien invierte en esta tierra confía en la calidad, el talento y la capacidad de trabajo de nuestra gente”.

La Gobernadora también resaltó que el Gobierno de la Gente continúa trabajando con una visión cercana a las y los inversionistas, lo que facilita las condiciones para que nuevos proyectos lleguen al estado y contribuyan al bienestar de las comunidades.

La Mandataria Estatal señaló igualmente que la el impacto positivo de la nueva planta se verá reflejado en diferentes sectores productivos, ya que fortalecerá la proveeduría local, el transporte, los servicios y sobre todo al campo guanajuatense, por medio de la adquisición de trigo producido en la región.

“No solo estamos hablando de una fábrica de galletas; estamos hablando de una cadena productiva que inicia en el campo. Así es como se construye el desarrollo: conectando al campo con la industria y generando valor en cada etapa del proceso”, añadió Libia Dennise y recordó que en menos de dos años de la actual administración estatal se ha alcanzado el 50 por ciento de la meta sexenal en atracción de inversiones. Esto ayuda a Guanajuato a consolidarse como uno de los principales destinos para el desarrollo industrial del país.

Eduardo Monroy Carrillo, Consejero del Comité Ejecutivo de Grupo La Moderna, por su parte explicó que la ubicación estratégica de Guanajuato, su conectividad logística, su fortaleza agrícola e igualmente la calidad de su gente fueron factores determinantes para que el proyecto se concretará.

“El Bajío mexicano es el sitio ideal para producir y distribuir nuestros productos. Creemos en México, creemos en su gente trabajadora y en el potencial de regiones como Guanajuato para seguir creciendo y generando prosperidad”, señaló.

El este evento también contó con la presencia de la Presidenta Municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, quien aseguró que la llegada de nuevas inversiones confirma que la ciudad cuenta con las condiciones necesarias para crecer.

La nueva planta se va a encargar de producir galletas de marcas ampliamente reconocidas por las familias mexicanas y se suma a la sólida presencia industrial que Grupo La Moderna mantiene en Guanajuato a través de sus operaciones de molienda, acopio y procesamiento de trigo.