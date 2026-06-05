Analizan en Veracruz el papel de las inversiones mixtas y los polos de desarrollo para impulsar la economía regional

Representantes del sector público, empresarial y portuario participaron en el Foro Empresarial de Alto Nivel “Inversiones Mixtas, Logística y Polos de Desarrollo y el Corredor Interoceánico”, donde se abordaron las oportunidades de crecimiento económico asociadas a proyectos de infraestructura y desarrollo regional en el estado de Veracruz.

La diputada federal Gabriela Jiménez Godoy destacó los alcances de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, aprobada en el Congreso de la Unión, cuyo objetivo es establecer mecanismos de colaboración entre el sector público y la iniciativa privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

La legisladora señaló que Veracruz cuenta con condiciones favorables para atraer inversiones debido a su ubicación estratégica y a proyectos como los Polos de Desarrollo para el Bienestar y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los cuales buscan fortalecer la conectividad logística e impulsar la instalación de nuevas actividades productivas.

Por su parte, el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz, Abraham Caballero Rosas, indicó que la entidad atraviesa un proceso de expansión logística y comercial vinculado al crecimiento de la infraestructura portuaria y al desarrollo de polos industriales. Asimismo, consideró que el marco legal relacionado con las inversiones mixtas puede contribuir a generar mayor certidumbre para la llegada de capital productivo.

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes, participó mediante un videomensaje en el que destacó la relevancia de las inversiones mixtas, los polos de desarrollo y el Corredor Interoceánico como instrumentos para fortalecer la actividad económica en la región sur-sureste del país.

Empresarios, especialistas y autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos sectores para aprovechar el potencial logístico, industrial y comercial de la región.