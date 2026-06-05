Protección Civil instala en Oaxaca primer Puesto de Comando por temporada de ciclones 2026

CNPC instala primer Puesto de Comando en Oaxaca por temporada de ciclones

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) instaló en Oaxaca el primer Puesto de Comando de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno ante la posible formación de sistemas ciclónicos en el océano Pacífico.

La instalación del centro de coordinación fue encabezada por la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, durante una sesión conjunta con el Consejo Estatal de Protección Civil realizada en Santa María Huatulco.

La medida se implementó de manera preventiva luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertara sobre una zona de baja presión en el Pacífico con potencial para desarrollarse como ciclón tropical y que, en interacción con otros sistemas atmosféricos, ya genera lluvias en diversas regiones del país.

Durante el encuentro, las autoridades señalaron que el Puesto de Comando permitirá mantener vigilancia meteorológica permanente, agilizar el flujo de información y coordinar oportunamente las acciones de prevención, auxilio y atención a la población en caso de que las condiciones climáticas representen algún riesgo.

Laura Velázquez destacó que estos mecanismos son fundamentales para fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos y reconoció la participación de los gobiernos estatales en la estrategia nacional de prevención.

También explicó que los Puestos de Comando facilitan el despliegue de personal y recursos de los tres órdenes de gobierno, además de permitir la toma de decisiones con base en información actualizada sobre la evolución de los sistemas meteorológicos.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara afirmó que la prioridad es proteger la vida y el patrimonio de las familias oaxaqueñas, especialmente en las comunidades costeras que históricamente son más vulnerables al impacto de huracanes, lluvias intensas y deslaves.

El mandatario estatal señaló que la temporada de ciclones exige mantener activos los protocolos de actuación, revisar mapas de riesgo y fortalecer las medidas preventivas para reducir posibles afectaciones en viviendas, caminos, infraestructura y servicios básicos.

En el Puesto de Comando participan representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades estatales y 65 presidentes municipales de la región de la Costa de Oaxaca.

Prevención

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la población ante el pronóstico de lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento.

Entre ellas destacan mantener limpias calles, coladeras y desagües para evitar inundaciones; asegurar techos de lámina y objetos que puedan desprenderse por el viento; evitar transitar cerca de árboles, anuncios espectaculares, bardas en mal estado y cableado eléctrico; así como no intentar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

También se exhortó a las familias a identificar con anticipación rutas de evacuación y refugios temporales, además de preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, agua potable, radio portátil, linterna y botiquín de primeros auxilios.

Para las personas que habitan en zonas de ladera, Protección Civil recomendó mantenerse atentas ante señales de posibles deslaves, como grietas en el terreno, escurrimientos inusuales o movimientos de tierra.

Las autoridades federales y estatales reiteraron que mantendrán vigilancia operativa permanente durante toda la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, por lo que hicieron un llamado a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil para evitar la difusión de rumores o información falsa.

La instalación de este primer Puesto de Comando marca el inicio de la estrategia nacional de preparación ante fenómenos ciclónicos de este año, con el propósito de reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades ubicadas en zonas vulnerables del país.