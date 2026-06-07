Américo Villarreal asegura que el proyecto de Sheinbaum ya da resultados en Tamaulipas y llama a defender la soberanía

Americo Villareal

En medio de un escenario internacional que, dijo, está marcado por presiones geopolíticas y económicas, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum se ha fortalecido en el estado con una visión humanista que hoy se refleja en obras, programas sociales y mejores oportunidades para la población.

Durante una nueva emisión del programa “Diálogos con Américo”, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas, el mandatario sostuvo que las decisiones sobre el rumbo del país deben seguir tomándose desde México y bajo el mandato ciudadano, sin subordinación a intereses externos.

“Vivimos una coyuntura de grandes intereses geopolíticos y geoeconómicos, pero también tenemos la responsabilidad histórica de preservar para las futuras generaciones una patria soberana, libre e independiente, capaz de decidir su propio destino”, expresó.

A dos años del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, Villarreal aseguró que el proyecto de transformación ha logrado consolidarse en Tamaulipas pese a las resistencias que ha enfrentado.

Señaló que actualmente existen mayores oportunidades en educación, salud, movilidad y protección social, además de mejores condiciones para el desarrollo económico y la paz social.

“Hoy tenemos más bienestar, más infraestructura, más oportunidades y más justicia social. Estamos construyendo un Tamaulipas más fuerte dentro de un México soberano, libre e independiente”, afirmó.

El gobernador consideró que los derechos sociales impulsados durante los gobiernos de la transformación ya forman parte del marco legal del país y deben ser defendidos por la ciudadanía.

Como ejemplo, mencionó los Bancos del Bienestar y sostuvo que difícilmente la población permitiría la desaparición de instrumentos que facilitan el acceso directo a apoyos sociales.

Programas sociales con mayor alcance

Américo Villarreal destacó que la política social del Gobierno federal ha tenido un impacto importante en Tamaulipas.

Explicó que hace algunos años la entidad recibía alrededor de 7 mil millones de pesos anuales destinados a programas de bienestar, mientras que actualmente esa cifra ronda los 24 mil millones de pesos cada año.

Según detalló, cerca de 800 mil tamaulipecas y tamaulipecos son beneficiarios de 19 programas sociales.

El mandatario aseguró que estos recursos han permitido fortalecer apoyos para adultos mayores, ampliar oportunidades educativas y respaldar a sectores que anteriormente permanecían rezagados.

También señaló que el bienestar contribuye a generar estabilidad social al abrir oportunidades laborales y mejorar las perspectivas económicas de las familias.

En ese sentido, recordó que el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a más de 440 pesos en la zona fronteriza y más de 335 pesos en el resto del país, mientras que algunas industrias instaladas en Tamaulipas ofrecen remuneraciones superiores a los 600 pesos diarios.

Finanzas sanas y menos deuda

El gobernador sostuvo que la transformación también se refleja en el manejo de los recursos públicos.

Indicó que las cuentas revisadas correspondientes a 2023 y 2024 no registraron observaciones relevantes por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Además, informó que la deuda pública estatal disminuyó de más de 16 mil millones de pesos a aproximadamente 14 mil 900 millones, lo que ha permitido mejorar las calificaciones crediticias y acceder a mejores condiciones financieras.

Obras estratégicas para el estado

Villarreal aseguró que Tamaulipas atraviesa uno de los periodos más importantes de inversión pública de los últimos años.

Entre los proyectos que destacó se encuentran la modernización de las aduanas fronterizas, la expansión ferroviaria, el tren de pasajeros México-Nuevo Laredo, el desarrollo del Arco Norte del Golfo de México, la ampliación de los puertos de Altamira y Matamoros, obras energéticas, la carretera Mante-Ocampo-Tula y el nuevo libramiento de Ciudad Mante.

Salud, vivienda y agua como prioridades

En materia de salud, el mandatario resaltó la construcción y operación de nueva infraestructura médica, como el Hospital General de Matamoros y el Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Madero, además de otros proyectos para ampliar la atención en diversas regiones.

A ello sumó programas preventivos en escuelas, campañas de vacunación y la estrategia Salud Casa por Casa.

Subrayó que Tamaulipas es, hasta ahora, la única entidad del país que durante 2026 no ha reportado casos confirmados de sarampión.