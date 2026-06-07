Jornada Electoral en Coahuila: PRI arrasa con mayoría en el Congreso local

Jornada Electoral en Coahuila (Alejandro Rodríguez)

El PRI de Coahuila está a punto de coronar un triunfo arrollador en las elecciones locales para diputados al congreso estatal; es posible que logra quedarse con los 16 puestos de mayoría, aunque habrá que esperar los resultados oficiales y las probables impugnaciones. Al cierre de esta edición y con los conteos avanzando con lentitud, lo que era evidente es que la ventaja de los candidatos priistas en muchos distritos era por una cifra cercana a los dos dígitos al ir acumulando un margen de superioridad aproximado de 35 puntos porcentuales sobre Morena.

Lo anterior representaría la consolidación del último gran bastión tricolor (junto a un tambaleante Durango que también gobierna) y significaría la consolidación de Manolo Jiménez como una figura opositora de peso. Cabe recordar que la otra figura surgida recientemente, la panista Maru Campos de Chihuahua, no ha destacado por consolidación en preferencias electorales, en tanto que el PRI y el gobierno de Manolo están ratificando en urnas una supremacía clara sobre Morena, que se verá relegado muy probablemente sólo a curules de representación proporcional.

Encuestas realizadas por Pulso Social y Mitofsky, prevén el triunfo del partido gobernante en 9 de los 16 distritos en juego por la mayoría relativa, sin embargo, los resultados oficiales serán publicados por el Instituto Nacional Electoral

Este domingo los ciudadanos de Coahuila acudieron a las urnas electorales para elegir a 25 diputados, 16 de Mayoría Relativa y nueve de Representación Proporcional, que integrarán su Congreso local.

La jornada transcurrió en relativa calma, el Instituto Nacional Electoral informó que para que los coahuilenses pudieran ejercer sus derecho al voto, fueron instaladas cuatro mil 256 casillas en todo el estado, incluyendo 15 especiales equipadas con 60 urnas electrónicas para la implementación de una prueba piloto de voto electrónico con efectos vinculantes.

El ejercicio electoral dio inicio a las 8:00 y concluyó a las 18:00.

En la jornada electoral participó casi la mitad de la población del estado

Morena lanza denuncias contra el PRI

Durante la realización de la jornada se registraron varios incidentes difundidos en redes sociales en los que se acusa al PRI de realizar la compra de votos utilizando una nueva modalidad mediante herramientas electrónicas.

Fueron los representantes de Morena quienes alzaron la voz ante estas denuncias, afirmando que esta acción es un modus operandi que el partido opositor ha empleado en distintos años.

En una breve conferencia de prensa, Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena; Guillemo Santiago Diputado Federal y Representante del partido ante el INE; y Camila Martínez Secretaria Nacional de Comunicación, informaron que iniciarán procedimientos oficiales en contra de esta supuestas prácticas que obstaculizan la realización de una jornada electoral limpia.

De acuerdo a los morenistas, militantes del PRI realizaron la compra directa de votos utilizando un sistema de código QR para que los votantes pudieran recibir un pago que oscilaría entre los 300 y 500 pesos a través de una plataforma digital.

En consecuencia, aseguraron que iniciarían procedimientos ante la Policía cibernética, el Instituto Electoral de Coahuila, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, además de interponer una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Igualmente, afirmaron que solicitarán la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar la procedencia del dinero destinado a dichos fines, con el objetivo de que se sancione a todos los involucrados.

Igualmente, acusaron que el gobierno estatal presuntamente tuvo intervención en estos actos permitiendo que la policía estatal y municipal resguardara a los encargados de difundir y realizar la distribución de los códigos QR.

Ante las acusaciones, el gobernador de Coahuila, Manolo Jímenez, descartó que se identificarán focos rojos de disturbios durante la jornada y evitó dar detalles de los casos, solo aseguró que quedarían en manos de la Fiscalía General del Estado.