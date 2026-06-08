Aseguran más de 1.2 millones de litros de huachicol en Apodaca, NL

Personal de la FGR aseguró el inmueble y el combustibles que se encontraba en cibertanques (Especial)

Golpe al crimen organizado — Resultado de labores de inteligencia de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal, fueron asegurados más de un millón de litros de combustible y equipo para su almacenamiento y manejo, tras un cateo en el municipio de Apodaca, Nuevo León, comunicó la Fiscalía General de la República (FGR), sin que se conozca si hubo personas detenidas.

La institución resaltó que durante las labores de investigación en la zona detectaron actividades dudosas en un predio ubicado sobre la Carretera Periférico en Apodaca, por lo que para descartar cualquier actividad ilícita en el sitio solicitaron una orden de cateo ante el Ministerio Público Federal que autorizó la diligencia.

El aseguramiento se concretó a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Nuevo León, como parte de las acciones de combate al crimen organizado, reportó la FGR.

Lo asegurado quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal (Especial)

Los elementos federales localizaron el cargamento de la sustancia líquida color ámbar, además de una amplia infraestructura para el almacenamiento y distribución del hidrocarburo equivalente a un millón 264 mil litros de hidrocarburo ilegal, mil 240 cubitanques, una planta de luz, nueve bombas eléctricas, tres montacargas, un tractocamión, trece silos, un tanque de almacenamiento cilíndrico, dos mezcladoras tipo industrial, cuatro separadores centrifugas, dos autotanques, un Dolly, un vehículo transportador de gas y una motocicleta.

El despliegue federal contó con el apoyo técnico de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional que resguardaron el lugar.

El inmueble y todo lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que se abrió una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por delitos relacionados en materia de robo y tráfico de hidrocarburos.

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