Recibe Mazatlán a más de 3,900 cruceristas a bordo del “Navigator Of The Seas”

Cruceristas del “Navigator Of The Seas” en Mazatlán

Mazatlán recibió este lunes a más de 3,900 turistas de crucero que llegaron a bordo del “Navigator Of The Seas”. Este crucero visita el puerto como parte de su recorrido y comúnmente permanecen un aproximado de 6 días fortaleciendo al sector turístico y económico de la región.

Al respecto, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, señaló que la derrama económica estimada para el puerto con la visita de esta embarcación es de 6 millones de pesos.

Los cruceristas recorren los sitios turísticos más emblemáticos de la ciudad, como el Clavadista, Olas Altas, el Malecón o el Centro Histórico lo que moviliza de forma significativa la economía local, en sectores como el comercio, transporte y restaurantero.

También recorren las comunidades rurales más cercanas, que se destacan por su riqueza cultural, tradiciones y gastronomía regional.

El “Navigator Of The Seas” llegó a las 7:30 de la mañana procedente de Los Cabos con 3,908 pasajeros y 1,270 tripulantes a bordo.

El navío es el número 71 en visitar Mazatlán durante 2006, para sumar más de 257 mil cruceristas y una derrama económica superior a 411 millones de pesos.