Comala e Ixtlahuacán se unen a la fiebre mundialista con el Colima Fut Fest

A pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los municipios de Comala e Ixtlahuacán anunciaron la realización del Colima Fut Fest, un espacio diseñado para que las familias y aficionados al futbol puedan disfrutar de los encuentros del torneo en un ambiente de convivencia, entretenimiento y promoción económica.

La iniciativa surge como parte de las actividades que acompañarán la celebración de la máxima justa futbolística del mundo, la cual tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Las autoridades municipales señalaron que el objetivo es acercar la experiencia mundialista a los habitantes de la región y generar espacios de encuentro para la comunidad.

La presidenta municipal de Comala, Daniela Orozco Pineda, informó que el Colima Fut Fest se instalará en el jardín principal del Pueblo Mágico del 10 de junio al 19 de julio, periodo durante el cual se transmitirán en vivo los partidos más importantes del torneo mediante pantallas gigantes.

La alcaldesa explicó que el evento iniciará con una ceremonia de inauguración el próximo 10 de junio, acompañada de una caravana y diversas actividades alusivas al Mundial. Además de las transmisiones deportivas, los asistentes podrán participar en dinámicas recreativas y actividades pensadas para personas de todas las edades.

Orozco Pineda destacó que la intención es convertir el centro de Comala en un punto de reunión para los seguidores del futbol, aprovechando el entusiasmo que genera un evento deportivo de alcance internacional. También señaló que se espera una importante afluencia de visitantes tanto del municipio como de otras localidades cercanas.

Por su parte, el presidente municipal de Ixtlahuacán, Alexis Rafael Verduzco Mendoza, anunció que en su municipio el Colima Fut Fest tendrá como sede la sala audiovisual de la Casa de la Cultura y comenzará actividades el 11 de junio.

El alcalde indicó que este proyecto busca fortalecer la convivencia familiar y contribuir a la reconstrucción del tejido social mediante actividades deportivas y recreativas. Explicó que el futbol representa una de las mayores pasiones de los mexicanos y que eventos de este tipo permiten reunir a personas de diferentes edades en torno a un interés común.

Además de las transmisiones de los encuentros mundialistas, ambos municipios preparan una amplia oferta de actividades complementarias para los asistentes. Entre ellas destaca la instalación de una zona gastronómica donde comerciantes locales podrán ofrecer alimentos y bebidas a los visitantes.

Las autoridades consideraron que esta iniciativa también representa una oportunidad para impulsar la economía regional, ya que se espera que la llegada de aficionados genere una derrama económica favorable para restaurantes, pequeños negocios y prestadores de servicios.

Asimismo, señalaron que la combinación de deporte, cultura y gastronomía permitirá que tanto habitantes como turistas disfruten de una experiencia integral durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con la realización del Colima Fut Fest, Comala e Ixtlahuacán se suman a las celebraciones que tendrán lugar en distintas regiones del país con motivo del Mundial. Los gobiernos municipales confían en que el evento se convierta en un espacio de sana convivencia, apoyo al comercio local y promoción turística para ambas localidades.

De esta manera, los dos municipios colimenses buscan que la emoción del futbol trascienda las canchas y se convierta en una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y celebrar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.