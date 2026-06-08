La tormenta tropical Boris se localiza a 130 km al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero

Tormenta tropical Boris

A las 12:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical Boris se encuentra a 195 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y a 130 km al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 6 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América ajustó la ubicación del centro de la tormenta tropical Boris y ahora el pronóstico de la hora de impacto en México se encuentra entre las primeras horas del martes 09 de junio.

Una vez que llegué al país se tiene previsto que tengan lugar lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en regiones de Guerrero y Oaxaca (oeste y sur); al igual que intensas lluvias de de 75 a 150 mm en Colima y zonas de Jalisco y en Michoacán; en el Estado de México de 50 a 75 mm y de 25 a 50 mm en Morelos y la Ciudad de México.

Asimismo, originará viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de Guerrero; de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h en la costa de Michoacán y Oaxaca; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Jalisco y Colima, así como oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y de 3 a 4 m en las costas de Jalisco y Colima.

Las precipitaciones, por su parte podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados ya mencionados. Ante esto se le exhorta a la población a que atienda los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), e igualmente a seguir las recomendaciones que emita la Protección Civil.

En coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, el SMN se encuentra manteniendo la zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Por otra parte, al medio día de hoy junio 8, la depresión tropical Tres-E se intensificó a la tormenta tropical Cristina. Su centro se localiza a 600 km al este-sureste de la desembocadura del rio Suchiate. Tiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el norte a 7 km/h. Sin embargo, por el momento no genera efectos en México.

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