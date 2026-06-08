Yeraldine Bonilla afirma que los turistas se sienten seguros durante sus visitas a Mazatlán

Yeraldine Bonilla, Gobernadora de Sinaloa

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, reafirmó su compromiso de brindar seguridad y en conjunto con el municipio de Mazatlán, seguir realizando eventos que atraigan al turismo y reúnan a las familias sinaloenses.

Destacó al puerto como uno de los principales destinos preferidos por turistas nacionales e internacionales que gracias a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno se sienten seguros de visitar y recorrer el sitio turístico.

Asimismo, la mandataria estatal, se mostró feliz y agradecida por la aceptación que tuvo el evento del “Día de la Música” el cual logro reunir a más de 30 mil asistentes y 500 artistas de diferentes géneros musicales en distintos puntos del Centro Histórico. Resalto que este tipo de actividades destacan la riqueza cultural del puerto y de Sinaloa.

“Seguiremos refrendando la seguridad, el bienestar y este tipo de eventos culturales para todos los ciudadanos”, declaro la gobernadora.

Cabe señalar que durante el mes de mayo, La Perla del Pacífico recibió un número histórico número de turistas que disfrutaron de este destino de sol y playa, se espera que estas cifras sigan creciendo garantizando la seguridad durante sus visitas.