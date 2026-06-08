En puebla se construye Olina, el primer vehículo eléctrico mexicano

El estado de Puebla empieza una transacción tecnológica única en el país, al concentrar el desarrollo científico y tecnológico del proyecto Olina, se trata del primer vehículo eléctrico que será ensamblado y diseñado en su totalidad, dentro del país con el objetivo de fortalecer la soberanía industrial y tecnológica del país.

Desde abril del año pasado, en el estado se concentra la base tecnología del proyecto, dónde especialistas del Tecnológico Nacional de México, campus Puebla, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) yo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han participado en la elaboración del diseño, desarrollo de prototipos y validación de tecnologías, para así dar la bienvenida al primer auto eléctrico 100% mexicano.

Este proyecto ve a futuro y representa la ambición en materia de innovación nacional y ver el nacimiento de un vehículo eléctrico, eficiente y accesible para todos los mexicanos y así responder las necesidades de movilidad que hay en el país.

El coordinador de Olinia, Roberto Capuano Tripp, destacó que Puebla desarrolla actividades clave para el futuro del proyecto, señaló que la planta especializada para la producción de baterías que albergará la entidad poblana, fortalecerá la capacidad tecnológica de México y permitirá avanzar hacia una cadena de valor nacional en el sector automotriz eléctrico.

El gobernador Alejandro Armienta Mier, señaló que puebla vive una etapa llena de cambios en materia de innovación y desarrollo científico, gracias a los científicos y a el talento que existe en el estado, para obtener crecimiento económico y desarrollo tecnológico de la mano de las y los poblanos.

Con Olinia, el gobierno federal concreta una estrategia nacional que busca convertir el conocimiento científico en innovación productiva, fortalecer la industria nacional y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones.