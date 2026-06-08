Mara Lezama entrega apoyos a más de 200 familias del sur de Quintana Roo a través de “La Voz del Pueblo”

Más de 200 familias del sur de Quintana Roo recibieron apoyos sociales, ayudas funcionales y atención directa durante una nueva jornada del programa “La Voz del Pueblo”, encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien reafirmó el compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y con atención directa a las necesidades de la población.

Durante esta audiencia pública, habitantes de diversos municipios del sur del estado acudieron para presentar solicitudes relacionadas con salud, asistencia social, vivienda, educación y servicios públicos. Como resultado, las autoridades estatales entregaron diversos apoyos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

El programa “La Voz del Pueblo” se ha convertido en uno de los principales mecanismos de atención ciudadana del Gobierno de Quintana Roo, ya que permite a los habitantes dialogar directamente con la gobernadora y con representantes de distintas dependencias estatales y federales para plantear sus necesidades y recibir respuestas inmediatas.

Durante la jornada, se otorgaron apoyos funcionales para personas en situación de vulnerabilidad, además de asistencia en materia de salud y bienestar social. También se canalizaron solicitudes relacionadas con infraestructura comunitaria, programas sociales y trámites gubernamentales, con el objetivo de brindar soluciones concretas a los ciudadanos.

La mandataria estatal destacó que estas audiencias forman parte de una estrategia para acercar los servicios gubernamentales a la población y evitar que las personas tengan que trasladarse largas distancias para gestionar apoyos o resolver problemas relacionados con alguna dependencia pública. Asimismo, reiteró que la prioridad de su administración es atender directamente a quienes más lo necesitan.

Mara Lezama señaló que el trabajo coordinado entre las distintas instituciones permite dar seguimiento puntual a las solicitudes ciudadanas y garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los requieren. En ese sentido, resaltó la participación de diversas dependencias estatales que se sumaron a la jornada de atención.

Las familias beneficiadas agradecieron la entrega de apoyos y la oportunidad de exponer de manera directa sus necesidades ante las autoridades estatales. Algunos de los apoyos estuvieron enfocados en mejorar las condiciones de movilidad de personas con discapacidad, mientras que otros estuvieron dirigidos a fortalecer el bienestar de los hogares y atender problemáticas específicas planteadas por los ciudadanos.

Además de la entrega de apoyos, durante la audiencia se brindó orientación sobre diversos programas gubernamentales y se ofrecieron servicios gratuitos relacionados con asesoría jurídica, salud, bienestar social y otros trámites administrativos. Estas acciones buscan facilitar el acceso de la población a los servicios públicos y fortalecer la atención ciudadana en toda la entidad.

La gobernadora destacó que el modelo de atención directa continuará recorriendo diferentes municipios de Quintana Roo con el propósito de escuchar a la población en territorio y atender de manera inmediata las problemáticas que enfrentan las comunidades. También aseguró que su administración mantendrá una política de cercanía con la ciudadanía y de atención permanente a los sectores más vulnerables.

Con la entrega de estos apoyos a más de 200 familias del sur del estado, el Gobierno de Quintana Roo busca fortalecer las acciones de bienestar social y consolidar un esquema de atención ciudadana que permita responder de manera rápida y efectiva a las necesidades de la población.