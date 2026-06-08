Registran 65% de avance en retiro de cableado obsoleto en Torreón, Coahuila

Retiran cableado abandonado en Torreón, Coahuila

El gobierno municipal de Torreón informó que han llevado a a cabo el retiro de cableado en estado de abandono en distintas zonas del municipio. Subrayaron que esta acción tiene la finalidad de disminuir riesgos para peatones y automovilistas.

El director general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz López, reveló que han retirado alrededor de 65 kilómetros de cable de los 100 proyectados para este año. También destacó la colaboración de las empresas de telecomunicaciones como Telmex, Megacable y Totalplay, ya que han permitido los ajustes a los procesos tecnológicos y contribuir un entorno más ordenado y seguro.

“Estamos trabajando muy en conjunto y en armonía con los prestadores de servicio que en un momento usaron ese cable para poder distribuir su servicio como son televisoras, cableras y oficinas de telecomunicaciones, entre otros”, declaró Muñoz López.

El funcionario estatal explicó que estas acciones tienen el propósito de reducir la contaminación visual que ocasionan los cables obsoletos, así como evitar accidentes en la vía pública.

Muñoz López indicó que debido al avance progresivo del retiro de cables en desuso, consideran eliminar más. Con ello, prevén generar mejores condiciones de vialidad, un entorno seguro y funcional para la población.

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