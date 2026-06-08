Se activan con protocolos de Protección Civil en Quintana Roo tras sismo de 6.1

Quintana Roo

La gobernadora Mara Lezama informó que este día se registró un sismo de magnitud 6.1 con epicentro a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, y aproximadamente a 250 kilómetros de las costas de Quintana Roo, el cual fue perceptible en diferentes municipios del norte, centro y sur del estado.

De manera inmediata, la Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC), en conjunto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, activó los protocolos de emergencia y prevención en edificios públicos, plazas comerciales, escuelas, zonas turísticas e inmuebles estratégicos de toda la entidad. Se evacuaron edificios de Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, los cuales regresaron rápidamente a sus actividades tras descartarse algún peligro.

Posteriormente, se llevaron a cabo recorridos de supervisión y verificación en los 11 municipios de Quintana Roo para descartar posibles afectaciones a la infraestructura, servicios básicos o riesgos para la población, sin que se reportaran daños materiales ni personas lesionadas.

Asimismo, la Secretaría de Marina informó que no existió riesgo alguno de tsunami para las costas del estado, manteniéndose las condiciones marítimas dentro de la normalidad.

Las revisiones preventivas fueron realizadas por personal de la COEPROC en coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil, cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, quienes mantuvieron activos los monitoreos y recorridos hasta descartar cualquier situación de riesgo.

La correcta aplicación de los protocolos de seguridad demostró la importancia de la capacitación constante, la cultura de prevención y la participación ciudadana ante situaciones de emergencia, permitiendo una respuesta ordenada y eficiente para salvaguardar la integridad de las y los quintanarroenses.

La gobernadora Mara Lezama hizo un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como reportar cualquier situación de riesgo en el hogar al número de emergencias 911.

Por su parte, el director general de la COEPROC, Guillermo Núñez Leal, exhortó a la ciudadanía a evitar difundir rumores o información no verificada, con el objetivo de prevenir confusión y mantener la calma entre la población.