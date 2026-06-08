¿Tembló hoy en Cancún y Yucatán? Reportan inédito sismo en la península este 8 de junio

Sismo en Cancún Personas han reportado que vivieron un sismo intenso en Cancún y Yucatán este lunes 8 de junio

El inicio de semana trajo una sorpresa de un temblor en pleno Cancún. De acuerdo con múltiples reportes ciudadanos, al rededor de las 13:01 (hora local) se alcanzó a percibir un fuerte movimiento telúrico en diferentes partes de la entidad. El Sismológico Nacional todavía no ha dado información oficial de algún sismo. Se descartó la alerta de tsunami minutos después del incidente.

Reportan temblor de 4.2 grados en Cancún

Por medio de redes sociales, múltiples usuarios comenzaron a reportar que habían sentido un temblor en Cancún aproximadamente a las 13:00 horas (hora local), situación completamente inusual al tratarse de una zona con poca actividad sísmica, lo que también generó alerta y preocupación.

De acuerdo con información preliminar de Google, el movimiento telúrico habría sido de 4.2 grados en la escala de Richter y habría tenido su epicentro a 11 kilómetros de Quintana Roo, percibiéndose en Cancún y causando algunos “sustos” en la población.

El temblor se produjo luego de que se registrara un sismo de 6.1 en el norte de Cuba, a 104 kilómetros al oeste de Matuba, Cuba. La ola sísmica llegó hasta la península mexicana con una percepción de 4.1.

Por su parte, el Sismológico Nacional no ha registrado este sismo por medio de sus cuentas oficiales. El más reciente fue u temblor de 4.2 ubicado al Noreste de Ticul, Yucatán a las 10:05 horas y que también se percibió en este estado, sorprendiendo a la población.

Desalojos y despliegue de seguridad por sismo en Cancún

Por su parte, elementos de Protección Civil del estado de Quintana Roo llevaron a cabo un operativo para el desalojo de centros laborales y educativos como parte de las medidas de prevención. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni grandes afectaciones en edificios.