Anuncian construcción del parque eólico “El 24″ en Tamaulipas

Proyecto del parque eólico "El 24"

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la empresa canadiense Revolve Renewable Power, quienes presentaron los avances del proyecto para la construcción del Parque Eólico “El 24”, la cual califican como una inversión estratégica que fortalecerá el desarrollo energético y económico en la entidad.

Villarreal Anaya explicó que el proyecto iniciará su construcción en diciembre en el municipio de Mier y contempla una inversión superior a los 250 millones de dólares, así como una capacidad instalada de 130.5 megawatts, siendo el primer proyecto de generación de energía renovable de esta magnitud en dicha región.

En ese sentido, los representantes de la compañía extranjera expusieron los alcances de esta iniciativa, consideran que contribuirá a la transición energética del país mediante la generación de energía limpia. También impulsará el crecimiento económico regional a través de la atracción de inversiones, la creación de empleos y el fortalecimiento de la infraestructura local.

En materia de desarrollo social, el proyecto contempla la contratación preferente de personal del municipio de Mier, el otorgamiento de becas para jóvenes de nivel medio superior y superior, programas de capacitación para emprendedores locales, talleres informativos para la comunidad, apoyo a actividades culturales y turísticas, así como servicios médicos para las y los trabajadores.

El Parque Eólico “El 24” incorporará una estrategia integral de protección ambiental que incluye acciones de reforestación con especies endémicas, rescate y reubicación de flora y fauna, monitoreo de aves y especies voladoras, protección de mantos acuíferos, conservación de suelos y programas permanentes de educación ambiental.

La Crónica de Hoy 2026