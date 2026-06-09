Caso Roxana Guzmán: Liberan a 3 de los 4 detenidos por insuficiencia de pruebas

Roxana Guzmán

El juez de control, Daniel García, determinó la liberación inmediata de Alejandro “N”, Luis Arturo “N” y Andrés “N”, al considerar que no existían elementos suficientes para mantenerlos privados de la libertad. En cambio, César Alejandro “N” continuará bajo investigación de la Fiscalía de Veracruz, en espera de que se defina su situación jurídica.

Los hechos que derivaron en las detenciones ocurrieron durante la madrugada del sábado en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Sección XI, ubicado en el municipio de Nanchital, donde los señalados participaban en una reunión social. De acuerdo con reportes locales, fuerzas de seguridad ingresaron al inmueble, propiedad de César Alejandro “N”, trabajador del área eléctrica del Complejo Petroquímico Cangrejera.

El caso se desarrolla una semana después de la privación ilegal de la libertad de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue privada ilegalmente en Nanchital por un grupo armado. El hecho continúa bajo investigación y mantiene la atención de las autoridades en la zona sur del estado.

Pese a las liberaciones, persiste el hermetismo en torno al proceso. Hasta ahora, las autoridades estatales no han dado a conocer los cargos iniciales por los que fue detenido el grupo, ni los delitos específicos que se investigan en el caso de César Alejandro “N”.

La audiencia también estuvo acompañada por manifestaciones de familiares y allegados de los detenidos, quienes se concentraron frente a las instalaciones judiciales para expresar su inconformidad. Los participantes denunciaron presuntas irregularidades durante el cateo y rechazaron cualquier relación de los imputados con la desaparición de la periodista.

Asimismo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle solicitó esperar información oficial del caso e hizo un llamado a evitar especulaciones. Por otro lado, la Fiscal General Estatal, Lisbeth Aurelia Jiménez, omitió el tema de la liberación de los tres detenidos y resaltó que siguen las investigaciones.

Mientras tanto, la investigación sobre el secuestro de Roxana Berenice Guzmán Ramírez continúa abierta y las autoridades no han informado sobre avances o posibles líneas de investigación relacionadas con el caso.

La Crónica de Hoy 2026