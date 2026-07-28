Sinaloa acumula un total de 3,555 armas y explosivos entregados en el programa de Desarme Voluntario

Desde el relanzamiento del programa de Desarme Voluntario en Sinaloa, de 2022 a la fecha, la ciudadanía ha entregado de manera voluntaria y anónima un total de 3,555 armas y explosivos en la estrategia implementada en coordinación entre los tres niveles de gobierno para que la población se deshaga de las armas de manera segura y anónima.

Ese año, la ciudadanía entregó 522 armas y explosivos, en 2023 la cifra aumentó a 866, en 2024 fueron recibidos 913 artefactos y 2025 cerró con la entrega de 1,044 armas y explosivos, es decir, el doble de las recibidas en 2022 al relanzar esta estrategia.

Durante el presente año el programa ha tenido presencia en los municipios Angostura, Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado, Cosalá, Elota, San Ignacio y Culiacán, donde la ciudadanía ha entregado 210 armas y explosivos.

Este incremento en la participación de la ciudadanía obedece a la confianza generada por las autoridades, ya que el proceso es completamente anónimo y seguro pues no se hace ningún tipo de pregunta a la persona participante, explicó Thania Karina Parra, titular del Centro Estatal de Prevención del SESESP.

De igual forma, destacó que año con año se observa una mayor sensibilización en las familias sobre los riesgos que representa tener un arma en casa, sobre todo ante la presencia de niñas, niños y adolescentes, pues a decir de las personas participantes, existe un temor latente de que puedan resultar lesionados o incluso ocurrir una tragedia si encuentran el arma en el hogar.

Los próximos municipios a visitar serán Guasave y Juan José Ríos, donde se instalarán los módulos de desarme del 10 al 14 de agosto. Para más información, se pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 6671263780 para llamadas o WhatsApp.