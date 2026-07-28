Apuesta Javier Lamarque por la continuidad de la 4T en Sonora para el proceso de Morena

Javier Lamarque

Durante una entrevista realizada en el programa de radio local de Sonora, En contacto, el ex diputado Javier Lamarque Cano hizo un llamado a priorizar la experiencia, la identidad partidista y el trabajo desde las bases. Refrendó su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación y levantó la mano para dar continuidad a Morena en el estado de Sonora.

El edil sonorense puso sobre la mesa su trayectoria política como su principal carta de presentación para el proceso interno del partido, recordando sus inicios en el movimiento.

“Proceso, trayectoria, experiencia e identidad. Eso es lo que pongo sobre la mesa para seguir sirviendo a nuestro movimiento”, afirmó Lamarque.

El alcalde destacó sus raíces dentro del partido al recordar que en 2015 se convirtió en el primer candidato oficial de Morena a la gubernatura de Sonora. Desde aquel momento, señaló, asumió el compromiso de edificar el proyecto político en la entidad “desde sus cimientos”.

Lamarque enfatizó que su postura no busca una confrontación interna, sino refrendar la confianza ciudadana y mantener la unidad del movimiento.

“Tengo la convicción, el compromiso y la experiencia para contribuir a que Morena y la Cuarta Transformación sigan fortaleciéndose en Sonora, siempre del lado del pueblo y con la misma causa que nos ha unido desde el inicio”, puntualizó.

Respecto a los resultados de las encuestas en las que se muestra una delantera de la candidata Celida López Cárdenas, el ex diputado menciono 2yo quiero mucho a Celida, es mi amiga, mi compañera,(...) entre nosotros no hay una competencia, sino un recorrido de campañas para hablar de la cuarta transformación"

Sin embargo declaro que al tratarse de un gobierno de únicamente tres años, no hay tiempo para improvisaciones, por lo cual se requiere poner al mando a una persona con la suficiente experiencia y destacó que en ese caso el es quien cuenta con esas características.

El político sonorense concluyó asegurando que continuará trabajando bajo los mismos principios fundacionales para consolidar el proyecto de transformación tanto a nivel local como nacional, bajo la consigna de que “la lucha continúa”.