Sinaloa firmó convenio con la Universidad Nacional Rosario Castellanos

Convenio UNRC y Sinaloa

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, firmó un convenio con el secretario general de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Antonio Méndez Hernández, para que a partir del mes de septiembre pase al modelo de educación presencial, en las instalaciones de la “Ciudad Educadora y Sustentable del Saber”. Actualmente esta institución ofrece tres licenciaturas para 200 alumnos a través de la modalidad de educación en línea.

Bonilla sostuvo que el gobierno estatal representa mucho tener dicha institución de manera presencial en la entidad, para que muchos jóvenes sinaloenses se vean beneficiados con una nueva alternativa de educación superior, impulsada por el gobierno federal.

“Para nosotros representa mucho poder tener estas universidades en los municipios donde más se han necesitado, donde los jóvenes necesitan que estén cerca las escuelas, para poder seguir trazando su camino, su futuro”, declaró la mandataria estatal.

Bonilla subrayó la importancia de abrir estas universidades en los municipios del país, ya que mencionó que hay miles de jóvenes que no pueden salir a estudiar por su capacidad económica, o porque no tienen cómo trasladarse a las ciudades, ni dónde vivir.

Por otro lado, el secretario general, Antonio Méndez, precisó que para la Universidad Nacional Rosario Castellanos es muy gratificante la voluntad de los gobiernos estatales para ofrecer una alternativa de estudio a jóvenes de escasos recursos, pues aseguró que la educación es la única forma de transformar a los pueblos.

“En ese sentido, desde el primer día que llegamos a este estado, se nos abrieron las puertas, se nos facilitaron todos los procesos, y esta firma de convenio es en beneficio de todos los jóvenes de Sinaloa. Hoy para nosotros es un día de fiesta porque la educación transforma realidades, y transforma países”, afirmó Méndez.

Finalmente, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, resaltó que este convenio deja de manifiesto la voluntad de la mandataria estatal para seguir contribuyendo a la educación superior en la entidad, brindando posibilidades para las juventudes que en determinado momento han abandonado sus estudios.

“Hoy es un día muy significativo para Sinaloa, lo reitero, porque la oportunidad que se brindará a través de esta universidad multimodal y flexible, permitirá que aquellos jóvenes puedan tener la oportunidad de retomar la educación superior con la beca cien por ciento acreditada”, concluyó Félix Niebla.

La Crónica de Hoy 2026