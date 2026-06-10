Este mes iniciará operaciones la Estación de Transferencia de Residuos de la Paz

Estación de Transferencia de Residuos de La Paz

Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz, Baja California Sur anunció que durante este mes iniciará operaciones la nueva Estación de Transferencia de Residuos de La Paz, una obra que busca fortalecer el sistema de recolección de basura en el municipio y que se convertirá en la única infraestructura de su tipo en todo el noroeste de México.

Con esta nueva instalación, se fortalecen los servicios públicos y se avanza hacia un modelo más eficiente y sustentable para el manejo de los residuos sólidos urbanos.

La Estación de Transferencia funcionará como un centro logístico intermedio entre los camiones recolectores y el relleno sanitario. Las unidades de recolección ya no tendrán que recorrer largas distancias para depositar los residuos, sino que descargarán su carga en esta nueva infraestructura, donde será concentrada y posteriormente trasladada en góndolas de gran capacidad.

Estas góndolas tienen la capacidad de transportar el equivalente a cinco camiones recolectores convencionales, lo que permitirá reduce los tiempos de traslado, el consumo de combustible y el desgaste de las unidades. Además, los camiones podrán reincorporarse más rápido a sus rutas habituales, mejorando la cobertura y frecuencia del servicio en las colonias del municipio.

La alcaldesa destacó que esta obra responde al crecimiento poblacional y turístico que ha experimentado La Paz en los últimos años y a la necesidad de contar con infraestructura moderna que garantice servicios públicos más eficientes y sostenibles.

La Estación de Transferencia de Residuos, coloca al municipio a la vanguardia en materia de gestión ambiental y servicios públicos.