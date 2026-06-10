Atienden fuga de gas en Tlalancaleca, Puebla

Atienden fuga de gas en Puebla

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la coordinación general de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Puebla, en coordinación Bomberos del Estado y autoridades municipales, llevaron a cabo labores de control de una fuga de gas L.P en las inmediaciones del paraje conocido como “Cuatro Caminos”, en la junta auxiliar de la localidad de San Francisco Tláloc.

Ante la situación de riesgo, Protección Civil realizó labores de evacuación preventiva a los habitantes de dicha localidad. Informaron que la alerta a la población se efectuó mediante recorridos de seguridad pública y el apoyo de autoridades comunitarias, lo que permitió el desalojo oportuno de las zonas cercanas al incidente.

Por otro parte, Pemex señaló que durante la madrugada, detectaron una nube de gas de aproximadamente 500 metros de longitud por 50 metros de ancho en una zona tipo cañada, registrándose una concentración cercana al 4 por ciento del Límite Inferior de Explosividad (LIE), motivo por el cual implementaron acciones preventivas para la protección de la población.

Las instituciones participantes indicó que el incidente podría estar relacionado con una toma clandestina; sin embargo, mencionaron que las causas serán determinadas por las autoridades competentes, una vez concluidas las investigaciones correspondientes.

Protección Civil, Pemex y bomberos estatales continúan con las labores para la localización exacta del punto de fuga, el control del incidente y la disminución de la liberación del producto, manteniéndose los equipos operativos en zonas seguras y bajo estrictos protocolos de seguridad debido a las características del evento.

La Crónica de Hoy 2026