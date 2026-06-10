Con adquisición de motores, financian actividad pesquera en Tamaulipas

Adquieren motores para pesca en Tamaulipas

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, asisitió a una reunión de trabajo con el residente estatal de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Abel Rojas Calderón, para dar inicio a un esquema de financiamiento dirigido a pescadores locales.

Durante el encuentro, ambas instituciones acordaron conjuntar esfuerzos entre los programas estatales de apoyo y los mecanismos de crédito disponibles, con el propósito de facilitar la adquisición de motores fuera de borda para embarcaciones menores, una herramienta fundamental para incrementar la eficiencia y seguridad de las actividades pesqueras.

Las autoridades aseguraron que la iniciativa permitirá complementar el apoyo que otorga el gobierno estatal, equivalente hasta al 50 por ciento del valor del motor, con opciones de financiamiento accesibles y adecuadas a las necesidades de los productores, reduciendo significativamente la aportación inicial requerida para la adquisición de dichos equipos.

Varela Flores enfatizó que busca brindar mayores oportunidades de desarrollo a las familias que dependen de la pesca, fortaleciendo su capacidad productiva y contribuyendo al crecimiento económico de las comunidades costeras de la entidad.

El funcionario estatal señaló que la coordinación entre el gobierno estatal y FIRA representa una alternativa viable para ampliar el acceso a herramientas y tecnología que permitan modernizar la actividad pesquera, elevar la competitividad del sector y generar mejores condiciones para quienes viven de esta importante actividad.

La Crónica de Hoy 2026