UAEH honra la trayectoria de César Sánchez Lozano

Homenaje a César Sánchez Lozano

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) rindió un homenaje póstumo a César Sánchez Lozano, quien fue un destacado benefactor de la escuela y que donó el terreno donde hoy en día se encuentran el Centro Cultural Universitario.

En compañía de Lidia García Anaya, presidenta del Patronato Universitario, el rector de la Autónoma de Hidalgo, Octavio Castillo Acosta, enfatizó en que el reconocimiento honra a un hombre que se convirtió en un referente de perseverancia, visión y responsabilidad social.

“César Sánchez Lozano es un hombre ligado para siempre a la historia de nuestra institución, un símbolo de la actitud que esperamos forjar en nuestro estudiantado. Hoy recordamos su generosidad y su voluntad de buscar el bienestar colectivo; su legado permanecerá en la memoria de quienes aprendieron de su vida y su recuerdo nos acompañará por siempre”, añadió..

La hija del homenajeado, Silvana Sánchez Helú, por su parte le dio las gracias a la UAEH por haber reconocido a quien hizo de los valores y las convicciones una forma de vida. Además, recordó que, como padre, César Sánchez, siempre les enseñó a afrontar la vida con responsabilidad, convertir los obstáculos en aprendizajes e igualmente a trabajar con constancia para alcanzar sus metas.

“Los valores son la mejor herencia, y en mis padres encontré una huella imborrable de entrega y generosidad. Este homenaje es una invitación a mantener vivo aquello en lo que él creyó: que vale la pena esforzarse, que la perseverancia abre caminos y que la palabra debe honrarse. Su ejemplo permanecerá en cada una de nuestras decisiones. Gracias por honrar su memoria”, sostuvo.

Cuando se hizo entrega del reconocimiento, la universidad destacó el papel de Sánchez Lozano como impulsor de la educación, figura empresarial de la región y un ser humano comprometido con generar nuevos conocimientos y oportunidades para las y los hidalguenses.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Actos “Ing. Baltasar Muñoz Lumbier” del Centro Cultural Universitario “La Garza” y contó con la presencia de Gloria Helú Ordoñez, viuda de Sánchez Lozano y los exrectores Juan Alberto Flores Álvarez, Juan Manuel Camacho Bertán, Gerardo Sosa Castelán, Humberto Augusto Veras Godoy y Adolfo Pontigo Loyola.