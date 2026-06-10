Quiero ser candidato al gobierno de Baja California: Alfredo Álvarez (anahicarranza)

Al mencionar que coincide con la visión de país y de gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, Alfredo Álvarez Cárdenas confirmó sus aspiraciones para gobernar Baja California .

Alfredo Álvarez mencionó que cuenta con la experiencia dentro de la administración pública que se requiere para ser elegido como coordinador estatal de la defensa de la Transformación en Baja California.

Subrayó que durante su trayectoria en la administración pública no ha tenido señalamientos relacionados con su labor o vínculos delincuenciales.

Asimismo, añadió que está a la espera de la convocatoria de registro que emitirá la dirigencia nacional para concretar el registro.

En ese sentido, confió en que la selección de aspirantes es un ejercicio democrático dentro del partido en el que hay piso parejo para los aspirantes.

Ante los cuestionamientos relacionados con la elección de Coahuila en la que Morena no ganó ningún distrito local, Alfredo Álvarez afirmó que en Baja California hay condiciones distintas y un gran respaldo social al gobierno encabezado por las autoridades morenistas.

A su vez, Alfredo Álvarez reveló que durante la elaboración del Plan Maestro, que es la suma de la capacidad técnica y las voces ciudadanas, una de las demandas fue la creación de por lo menos 21 nuevas rutas de transporte.

Detalló que el Plan Maestro que se ha construido en más de 50 días, se ha escuchado a jóvenes, mujeres, líderes comunitarios, empresarios y comerciantes.