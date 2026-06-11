Restablecen paso en camino afectado por deslave en Joyas de Bucareli, Querétaro

Joyas de Bucareli, Querétaro

El secretario de Desarrollo Social de Querétaro, Luis Nava, supervisó la liberación del tramo carretero afectado por un deslave en la comunidad de Joyas de Bucareli, municipio de Pinal de Amoles, tras las recientes lluvias registradas en la región.

Durante un recorrido por la zona, Nava constató que la vialidad ya se encuentra nuevamente transitable, lo que permitirá restablecer la movilidad de los habitantes y garantizar el acceso a servicios y actividades cotidianas.

El funcionario estatal indicó que estas labores forman parte de la atención inmediata instruida por el gobernador Mauricio Kuri González para responder de manera oportuna a las afectaciones ocasionadas por las condiciones climatológicas y salvaguardar la seguridad de la población.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal explicó que el derrumbe provocó el desprendimiento de una parte del cerro, arrastrando material y escombro a lo largo del camino y hasta unos 200 metros cuesta abajo. Asimismo, reconoció la labor realizada por la Comisión Estatal de Infraestructura para rehabilitar la vía.

Tras reunirse con habitantes de la comunidad, el funcionario estatal reveló que se acordó continuar con trabajos de limpieza y remoción en otros caminos de la zona que también presentan afectaciones derivadas de las lluvias y cuya atención fue solicitada por los vecinos.

Por último, Nava reiteró que el gobierno estatal mantendrá presencia en la región para dar seguimiento a las acciones preventivas y de atención durante la temporada de lluvias, con el objetivo de privilegiar la seguridad y el bienestar de la población.

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