Sinaloa refuerza vigilancia sanitaria en puertos ante alertas internacionales por ébola y hantavirus

Fortalecen vigilancia epidemiológica en puntos de entrada internacionales de Sinaloa

La Secretaría de Salud de Sinaloa fortaleció las acciones de vigilancia epidemiológica y sanidad internacional en el puerto de Mazatlán mediante una jornada de capacitación interinstitucional dirigida a personal de salud y elementos de la IV Región Naval Militar, con el objetivo de mejorar la detección y respuesta ante posibles riesgos para la salud pública.

La capacitación, organizada por el área de Epidemiología y Sanidad Internacional de la Jurisdicción Sanitaria V Mazatlán, se centró en los protocolos de vigilancia en los puntos de entrada internacionales del estado, así como en los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones encargadas de atender contingencias sanitarias derivadas de la movilidad de personas y embarcaciones.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, explicó que, aunque algunas enfermedades de importancia internacional no tienen presencia en la entidad, el monitoreo permanente es fundamental debido al flujo de turistas y tripulaciones que llegan al puerto.

“Es importante saber que, aunque son enfermedades que se encuentran activas en otras zonas del mundo, Sinaloa se mantiene en vigilancia epidemiológica constante. Por ello, la relevancia de que el personal que atiende las embarcaciones que llegan a Mazatlán y los actores vinculados con el turismo conozcan estas enfermedades y exista la mayor comunicación posible ante la eventual detección de algún caso”, señaló.

Durante la jornada también se revisaron las alertas epidemiológicas vigentes relacionadas con la enfermedad por el virus del Ébola y el brote multinacional de Hantavirus de los Andes 2026, con el propósito de reforzar las capacidades de preparación y respuesta de las autoridades sanitarias en caso de una eventual emergencia.

Además de la actualización de protocolos, el encuentro permitió fortalecer la coordinación entre las instituciones de salud y las dependencias federales encargadas de la seguridad y vigilancia en los puertos, una estrategia considerada clave para reducir riesgos asociados al tránsito internacional de personas y mercancías.

Mazatlán representa uno de los principales puntos de acceso marítimo del país y recibe de manera constante cruceros y embarcaciones internacionales, por lo que las autoridades mantienen una supervisión permanente para prevenir la introducción y propagación de enfermedades que puedan afectar a la población.

La Secretaría de Salud destacó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva de sanidad internacional enfocada en proteger la salud pública mediante la capacitación continua del personal operativo y la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, reforzando así la capacidad de respuesta ante amenazas epidemiológicas globales.