Convenciones y Parques fortalece seguridad con más de 200 cámaras en espacios públicos de Puebla

Con el objetivo de ofrecer espacios más seguros para las familias poblanas, el organismo Convenciones y Parques anunció el fortalecimiento de su sistema de vigilancia mediante la instalación de más de 200 cámaras de seguridad que estarán conectadas al Centro de Control, Comando, ComunicacEl proyecto contempla la colocación de entre 180 y 200 cámaras de videovigilancia en diversos puntos estratégicosiones, Cómputo e Inteligencia (C5i).

La medida forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de Puebla para reforzar la seguridad en los principales parques estatales y brindar mayor tranquilidad a visitantes, deportistas y turistas que diariamente acuden a estos espacios recreativos.

De acuerdo con la directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, el proyecto contempla la colocación de entre 180 y 200 cámaras de videovigilancia en diversos puntos estratégicos de los parques administrados por el organismo. Estos equipos estarán enlazados al sistema de monitoreo del C5i, lo que permitirá una vigilancia permanente y una respuesta más rápida ante cualquier situación de emergencia.

La funcionaria explicó que una de las principales metas es prevenir delitos como robos, asaltos y el hurto de autopartes, incidentes que en ocasiones se han registrado en estacionamientos y zonas cercanas a estos espacios públicos. Gracias a la tecnología de monitoreo, las autoridades podrán detectar situaciones sospechosas y coordinar acciones de seguridad en tiempo real.

Actualmente, algunos parques estatales ya cuentan con sistemas de videovigilancia. Entre ellos destacan el Parque del Arte, el Parque de la Niñez y el Parque Ecológico, donde durante los últimos meses se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los equipos existentes para garantizar su correcto funcionamiento.

Las autoridades estatales señalaron que el fortalecimiento de la seguridad en estos espacios forma parte de una política pública orientada a promover la convivencia familiar, el deporte y las actividades recreativas en entornos seguros y accesibles para toda la población. Además, se busca mejorar la percepción de seguridad entre quienes utilizan los parques de manera cotidiana.

La instalación de estas nuevas cámaras se suma a otros proyectos de videovigilancia impulsados por el gobierno estatal durante 2026. Entre ellos destaca la estrategia para colocar más de 6 mil cámaras de seguridad en las diferentes microrregiones de Puebla y la implementación de sistemas tecnológicos en carreteras y vialidades estratégicas del estado.

Especialistas en seguridad consideran que el uso de tecnología puede convertirse en una herramienta importante para prevenir delitos y mejorar la capacidad de reacción de las corporaciones policiales. Sin embargo, también señalan que estos sistemas deben complementarse con presencia de personal de vigilancia y programas de prevención social.

Para los visitantes, la noticia representa una mejora en las condiciones de seguridad de los espacios recreativos más concurridos de la entidad. Familias, corredores, ciclistas y turistas podrán realizar sus actividades con una mayor sensación de protección y vigilancia.

Con este proyecto, Convenciones y Parques busca consolidar una red de monitoreo que permita mantener los parques estatales como lugares seguros para la convivencia y el esparcimiento. La instalación de más de 200 cámaras conectadas al C5i representa una apuesta por el uso de la tecnología para fortalecer la seguridad y mejorar la experiencia de quienes diariamente disfrutan de estos espacios públicos en Puebla.