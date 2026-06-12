DIF Tamaulipas se suma al Mundial Social 2026 con actividades para fortalecer la convivencia familiar

En el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas se unió a la estrategia nacional denominada Mundial Social 2026, mediante la realización de actividades recreativas, deportivas y de convivencia dirigidas a familias de distintos municipios del estado. La iniciativa busca aprovechar el interés que genera el futbol para promover valores, fortalecer la integración social y fomentar una cultura de paz.

Las acciones fueron encabezadas por el DIF Tamaulipas, presidido por María de Villarreal, y se llevaron a cabo de manera simultánea en los 12 polígonos de atención del programa Lazos del Bienestar. En estos espacios participaron niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en diversas dinámicas comunitarias diseñadas para impulsar la convivencia entre vecinos y fortalecer el tejido social.

Durante la jornada, las familias pudieron disfrutar de actividades recreativas y deportivas, además de seguir la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026. De acuerdo con las autoridades estatales, el objetivo fue convertir el evento deportivo más importante del planeta en una oportunidad para generar encuentros comunitarios y fortalecer los lazos entre los habitantes de las zonas beneficiadas por el programa.

La estrategia Mundial Social 2026 forma parte de un proyecto impulsado por el Gobierno de México para dejar un legado social, deportivo y cultural aprovechando la celebración de la justa mundialista que organizan de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá. El programa contempla miles de actividades en todo el país, incluyendo torneos, eventos culturales, recuperación de espacios públicos y acciones enfocadas en la promoción de estilos de vida saludables.

Según lo informado por el DIF Tamaulipas, las actividades desarrolladas en la entidad buscan promover valores como el respeto, la empatía, la tolerancia, el trabajo en equipo y la colaboración. Las autoridades consideran que el deporte puede convertirse en una herramienta para fortalecer la cohesión social y prevenir situaciones de violencia dentro de las comunidades.

Los eventos se realizaron en municipios donde opera el programa Lazos del Bienestar, estrategia estatal que busca mejorar las condiciones de vida de personas en situación prioritaria mediante acciones de desarrollo comunitario. A través de estas jornadas, las familias tuvieron acceso a espacios de recreación y convivencia que favorecen la participación ciudadana y el fortalecimiento de la integración familiar.

Además de las actividades recreativas, el gobierno estatal ha anunciado otras acciones relacionadas con el Mundial Social, entre ellas la rehabilitación y construcción de espacios deportivos para incentivar la práctica del futbol y otras disciplinas entre niñas, niños y jóvenes tamaulipecos. Estas obras forman parte del legado que se pretende dejar una vez concluida la Copa del Mundo.

Las autoridades destacaron que la participación de Tamaulipas en esta estrategia nacional refleja el compromiso de impulsar programas que contribuyan al bienestar de las familias y al fortalecimiento de las comunidades. Asimismo, señalaron que continuarán desarrollando actividades que permitan aprovechar el interés generado por el Mundial para promover valores positivos y fomentar la participación social.

El DIF Tamaulipas se suma a los esfuerzos nacionales para convertir el Mundial 2026 en algo más que un evento deportivo, apostando por el futbol como una herramienta para fortalecer la convivencia, la integración familiar y la construcción de entornos más seguros y participativos para la población.