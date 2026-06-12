Oaxaca se convierte en el primer estado del Sur-Sureste en contar con Plan Estatal de Búsqueda de Personas

Oaxaca, primer estado del Sur-Sureste en contar con Plan Estatal de Búsqueda de Personas

Oaxaca destaca al convertirse en el primer estado de la región Sur-Sureste, al igual que la tercera del país que cuenta con un un Plan Estatal de Búsqueda de Personas.

Durante el evento que tuvo lugar con el fin de instalar el Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, que fue encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, se aprobó este instrumento que regirá las políticas públicas para la localización de personas.

Como parte del acontecimiento, igualmente se contó con la presencia de colectivos de búsqueda, dependencias estatales y federales, así como organismos autónomos con responsabilidad en esta materia.

Ante todas estás personas, el mandatario estatal enfatizó en que dicho Plan contribuye a que sea posible construir un Oaxaca más justo, en donde las familias estén al tanto del respaldo que les ofrece un gobierno que garantiza los derechos humanos y que también asume con seriedad y sensibilidad la obligación de fortalecer a las instituciones que se encargaran de la búsqueda de personas desaparecidas.

“La instalación de este órgano representa un paso muy importante para coordinar las tareas de colaboración interinstitucional, a fin de que las acciones se realicen con idoneidad y se obtengan resultados. En Oaxaca no somos indiferentes al dolor de las familias; estamos comprometidos con brindar atención a las víctimas y trabajar en el respeto irrestricto de los derechos humanos”, añadió.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, Michel Julián López, por su parte afirmó que este documento va a ser la hoja de ruta que van a seguir las instituciones cuando se enfrenten a la problemática de las desapariciones en el estado. Detalló, asimismo, que su construcción se llevó a cabo por medio de mesas de trabajo que fueron conformadas por integrantes de colectivos, del Consejo Ciudadano y de familiares de personas desaparecidas. Esto brinda sustentabilidad, legalidad y legitimidad social a todas las acciones que se encaminan a la búsqueda de personas desaparecidas.

Michel Julián, señaló que el Plan mejorará la coordinación entre autoridades e instituciones, consolidará mecanismos de identificación humana, establecerá acciones de búsqueda en vida y en territorio, y otorgará certeza jurídica a las acciones que se realicen.

En tanto, Alan García Campos, Oficial en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comento que la instalación del Plan, se trata de un día importante ya que con este se reconoce la voluntad política y el liderazgo que tienen las autoridades estatales que están involucradas en la iniciativa al tratarse del tercer programa de esta naturaleza a nivel nacional.

En la misma linea añadió que el esfuerzo cobra mayor relevancia porque surge de la participación y el diálogo entre familiares, colectivos y autoridades. García Campos, también comentó que la participación ciudadana es un instrumento fundamental que se convierte en la semilla de la confianza hacia las instituciones.