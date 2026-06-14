Quintana Roo alcanza calificación crediticia histórica A+ y fortalece confianza de inversionistas

Mara Lezama Espinosa

La calificación crediticia de Quintana Roo fue elevada de “A” a “A+” por la agencia internacional Fitch Ratings, un resultado que posiciona al estado entre las entidades con mejor desempeño financiero del país y refuerza su atractivo para nuevas inversiones.

La evaluación de la calificadora indica que Quintana Roo forma parte de un reducido grupo de estados que mantienen una perspectiva positiva, lo que refleja expectativas favorables sobre la evolución de sus finanzas públicas y la posibilidad de nuevas mejoras en su calificación en el corto plazo.

La gobernadora Mara Lezama expresó que este avance representa un reconocimiento al manejo responsable de los recursos públicos y a las acciones implementadas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Señaló que una mejor calificación permite generar mayor confianza entre inversionistas y organismos financieros, lo que puede traducirse en más oportunidades de desarrollo para la entidad.

Fitch Ratings también destacó la solidez financiera del estado y la estabilidad de sus indicadores operativos. Con este nuevo resultado, Quintana Roo alcanza la calificación más alta registrada desde que la firma comenzó a evaluar sus finanzas hace más de dos décadas.

En los últimos cuatro años, la entidad ha escalado cinco niveles dentro de la evaluación crediticia de la agencia, un avance que las autoridades atribuyen al fortalecimiento de la recaudación, una mayor eficiencia en el gasto público y la consolidación de finanzas sanas.

La Secretaría de Finanzas y Planeación ha impulsado diversas estrategias para mejorar el desempeño financiero estatal, contribuyendo a mantener un equilibrio presupuestal y generar condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico.

Las autoridades estatales consideran que este reconocimiento permitirá continuar impulsando proyectos de infraestructura, servicios públicos y programas sociales orientados a mejorar la calidad de vida de las familias quintanarroenses.