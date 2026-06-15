​Mazatlán registra 81% de ocupación hotelera el fin de semana con evento de música

“Mazatlán , La Fiesta del Futbol”

Mazatlán continúa posicionándose como uno de los destinos favoritos del país para vacacionar gracias a sus atractivos y a la constante diversificación de su oferta turística. Durante el fin de semana, el puerto sinaloense registró una ocupación hotelera del 81%.

“Mazatlán, La Fiesta del Futbol” fue el evento encargado de reunir esta gran cantidad de turismo para la entidad. Se trata de un festival que transformó la emblemática zona de Olas Altas en un epicentro de música, deporte y convivencia familiar.

La cartelera incluyó las actuaciones en vivo de DJ Cheke Vargas, Adrián Cota, Lander Z y el puertorriqueño Guaynaa. Este festival logró congregar a más de 16 mil asistentes, entre locales y turistas que disfrutaron de buena música en un ambiente tranquilo.

La economía mazatleca también se vio beneficiada, pes este evento generó una derrama económica superior a los 27 millones de pesos, beneficiando directamente al sector hotelero, restaurantero, de comercio y servicios.

Al respecto, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, señaló que​ Mazatlán se consolida como destino turístico de primer nivel gracias a su capacidad para albergar eventos de gran formato que fusionan el entretenimiento con la pasión deportiva, atrayendo a miles de visitantes y fortaleciendo la economía local.

​Con estos resultados, Mazatlán reafirma su liderazgo en el turismo nacional, demostrando que su mezcla de playas, cultura, gastronomía y eventos masivos de calidad es la fórmula perfecta para seguir conquistando al turismo nacional e internacional.