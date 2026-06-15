Gobierno de México y Puebla impulsan rescate integral del Lago de Valsequillo

Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció el inicio del proyecto integral de rescate del lago de Valsequillo, una estrategia que contempla acciones ambientales, científicas, productivas y turísticas con el objetivo de recuperar uno de los cuerpos de agua más importantes del estado y convertirlo en un motor de desarrollo para las comunidades de la región.

Este proyecto se realiza en coordinación con el Gobierno de México, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Destaco que las primeras acciones comenzaron en San Matías Tlalancaleca con la instalación de plantas de tratamiento y biodigestores, para fortalecer el saneamiento de los cuerpos de agua como el Río Atoyac, que forma parte de la cuenca.

Además informó que en los próximos días iniciará operaciones la fábrica eco ambiental FertiPue, ubicada en la zona de Valsequillo, la cual aprovechará el lirio acuático que actualmente ocupa casi el 75% de la superficie del lago, dificultando su proceso natural de recuperación al impedir el paso de la luz solar.

El lirio extraído será transformado en mejoradores de suelo para beneficio de campesinas, campesinos y productores del campo poblano. También se utilizará para la elaboración de adoquines ecológicos para el mejoramiento de calles, avenidas y colonias de la entidad.

Este proyecto también contempla la consolidación del Centro de Bienestar Animal, la reactivación del Parque Bicentenario y una intervención integral en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la CONAGUA para recuperar el potencial turístico del lago.

El objetivo principal es rescatar el Distrito Turístico de Valsequillo con una visión incluyente que coloque en el centro a las comunidades originarias y genere oportunidades de desarrollo económico sustentable para las familias de la región.

“Esta obra es un ejemplo de humanismo y bioética. Es una acción que une esfuerzos institucionales y científicos para ofrecer una respuesta contundente a los pueblos originarios” expresó.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Gobierno de México, Celina Peña Guzmán, señaló que el proyecto cuenta con la participación de especialistas e instituciones académicas de prestigio. Resaltó la colaboración directa del IPN y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos resaltó que el Puente de la Transformación contribuye al desarrollo económico y turístico de municipios y comunidades que se encuentran en la región.

El gobierno de puebla continua impulsando proyectos de alto impacto social, ambiental y económico que permitan recuperar los recursos naturales, fortalecer el bienestar de las comunidades y construir un modelo de desarrollo sustentable.