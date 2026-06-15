Por el ingreso de aire húmedo, se prevén lluvias fuertes en varias áreas de Hidalgo

Pronostico del clima

Para el lunes 15 de junio, y con el fin de que las y los habitantes de Hidalgo puedan prevenir la mejor vestimenta para el día, se tiene contemplado que el clima en el estado se lleve a cabo con el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico y del Golfo de México, lo que significa que el agua va a presentarse en intervalos de chubascos con lluvias puntuales y fuertes a lo largo del territorio de la entidad.

El monitoreo en el que trabaja todos los días el Servicio Meteorológico Nacional, ha indicado que las lluvias fuertes pueden llegar a estar acompañadas tanto por la presencia de descargas eléctricas como por la caída de granizo. Igualmente es posible que se presente el aumento en los niveles de los ríos y arroyos, al igual que, en zonas bajas, ocasionado desniveles, encharcamientos e inundaciones.

Los fuertes viento, por su parte, podrían ser la razón por la que se caigan árboles y anuncios publicitarios, por lo que hay que tomar las precauciones necesarias si se decide salir a la calle durante los intervalos de chubascos con lluvias.

En tanto, los pronósticos para la máxima temperatura en Hidalgo va desde los 35 grados Centígrados hasta los 40.

El pronostico del viento para el 15 de junio en el estado es de un viento que puede alcanzar desde los 10, hasta los 20 km/h, además de contar con rachas de 30 a 50 km/h.