Gobernadora de Sinaloa informó que brigadas de atención continuan la entrega de apoyos a afectados por lluvias en todo el estado

Luego de las fuertes lluvias que han azotado a Sinaloa, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, informó que las familias y poblaciones que han resultado afectadas por el temporal, están siendo atendidas por diferentes brigadas del gabinete estatal, al tiempo que Obras Públicas, supervisa y evalúa daños en la infraestructura carretera, caminos y puentes.

Detalló que, las brigadas de atención a la población encabezadas por el Sistema DIF estatal, SEBIDES, secretaria de Salud, Protección Civil, entre otras, se encuentran trabajando en los municipios de Mazatlán, Rosario, Mocorito, Salvador Alvarado y Guasave, además se mantienen atentos ante necesidades en los demás municipios, al tiempo que se realiza un censo para poder apoyar a las familias afectadas.

También, la Ejecutiva estatal, agradeció el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, para restablecer de manera rápida y oportuna la energía eléctrica, en la mayoría de las comunidades afectadas.

De igual modo, y gracias a las copiosas precipitaciones, la Gobernadora afirmó que, de acuerdo a los balances del secretario de Agricultura, Ismael Bello, se registra buena humedad en las tierras de cultivo, lo que favorecerá la producción agrícola de la región.

“Vamos muy bien con las lluvias que hemos tenido en todo el estado. Hay mucha humedad en el campo sinaloense, tenemos buenas aguas en las presas, en los ríos, en los cauces de los arroyos y eso significa que vamos a tener una buena productividad en la agricultura, este año y el próximo que viene”, puntualizó la mandataria estatal.